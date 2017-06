Calciomercato dall'Inghilterra: «Salah, il Liverpool insiste. Ecco quanto chiede la Roma»

LONDRA - Mohamed Salah è l'obiettivo numero uno del Liverpool. La "BBC" conferma il forte interesse dei Reds per il 24enne attaccante egiziano della Roma nonostante una prima offerta da 32 milioni di euro sia stata rigettata dai giallorossi. Totti, relax a Montecarlo. C'è anche Di Vaio La richiesta della Roma sarebbe fra i 40 e i 46 milioni di euro ma la trattativa starebbe andando avanti. Salah era stato già vicino al Liverpool nel gennaio 2014 ma alla fine fu il Chelsea ad acquistarlo dal Basilea. Reduce da una stagione con 15 gol in campionato, l'egiziano è considerato da Jurgen Klopp un acquisto fondamentale in vista del ritorno in Champions. (in collaborazione con Italpress)

ROMA, TANTE OFFERTE MA NIENTE SALDI