Calciomercato Inter, offerti 9 milioni per Dalbert

MILANO - L’Inter conta di avere una risposta dal Nizza per Dalbert al massimo a metà settimana. Il ds Ausilio ha ritoccato a rialzo l’offerta ed è arrivato a proporre 9 milioni più bonus con la speranza di convincere il club francese a cedere il terzino brasiliano, con il quale ha già raggiunto un accordo per le prossime 5 stagioni. Anche 11 anni fa l’Inter andò a pescare a pochi chilometri da Nizza un terzino brasiliano al tempo poco conosciuto: si chiamava Maicon Douglas Sisenando e giocava nel Monaco. Quello che ha fatto in nerazzurro lo sanno tutti. Potrebbe essere Dalbert il primo colpo in entrata, poi l’Inter si concentrerà sulle altre operazioni, su tutte quelle con la Roma: Rudiger è il primo rinforzo per la difesa, Nainggolan per il centrocampo, reparto dove Tolisso non è considerato una priorità ma viene comunque seguito. In stand by le opzioni Di Maria, Bernardeschi e James Rodriguez. In uscita occhio a Brozovic: Mancini proverà a portarlo allo Zenit?

Leggi l'articolo completo di Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport-Stadio