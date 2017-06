Calciomercato Genoa, Donatelli: «Perin al Napoli? Vorremmo tenerlo»

GENOVA - Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, è intervenuto a Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete". Il dirigente ha parlato dei movimenti di mercato rossoblù: "Pavoletti può tornare? Di voci ce ne sono tante, lui sta bene a Napoli. Se poi dovessero verificarsi le condizioni, perché no. Si tratta di un giocatore a cui non si può dire di no. Ormai è uscito dal Genoa ed ha toccato una grande squadra come il Napoli e non so se possa ritornare in una squadra più piccola".

LE TRATTATIVE - Perin e Zapata sono invece due giocatori su cui potrebbe crearsi un incrocio di mercato: "Perin ha subito un infortunio e credo che ad ottobre potrà scendere in campo - ha dichiarato Donatelli - Non so se il Napoli sia interessato a lui e poi noi vorremmo tenerlo. Zapata? È del Napoli ma ci piace tanto, credo però sia un profilo difficile da prendere. Stiamo cercando di mettere su una squadra che dia meno preoccupazioni anche se sono convinto che la rosa della scorsa stagione non era poi così brutta. Preziosi era un pò preoccupato come ognuno di noi, ma è carico e ha voglia di ripartire". Sull'allenatore pochi dubbi: "Juric è confermato, il Genoa non ha mia pensato di fare a meno di lui. Laxalt invece potrebbe uscire, ma solo di fronte ad un’offerta importantissima".

