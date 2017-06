Allegri incontra la Juventus per il rinnovo del contratto

TORINO - Massimiliano Allegri incontrerà presto i dirigenti bianconeri per discutere il rinnovo contrattuale. Entrambe le parti hanno manifestato, anche pubblicamente, la volontà di proseguire insieme, ma gli aspetti economici e motivazionali richiedono d’essere approfonditi.

RITOCCO E PIANO MERCATO - Allegri, che in tre anni ha vinto tre scudetti, tre Coppa Italia e una Supercoppa e ha portato due volte la squadra in finale di Champions League è legato alla Juventus fino al giugno 2018. Oltre al ritocco economico, saranno sul tavolo le strategie per una squadra ancora più forte. Non è escluso che si tratti solo di un primo vertice, in ogno caso il futuro del tecnico a Torino c’è ottimismo sulla continuazione del rapporto) sarà definito entro mercoledì.