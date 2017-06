Nainggolan: «Ho mantenuto le promesse, ora tocca alla Roma»

ROMA - Radja Nainggolan non si nasconde mai, e anche se si parla di calciomercato mette le cose in chiaro: «Inter? Ho già detto cosa voglio: ho fatto, ho promesso e mantenuto, ora non tocca più a me ma ad altri. Non voglio parlare di mercato, la mia intenzione è di godermi questo mese di vacanza in completa tranquillità». Parlando ai microfoni di Mediaset Premium, il Ninja della Roma ha poi avuto belle parole per colui che sarà a breve ufficiliazzato come nuovo allenatore interista, ossia il suo ex tecnico Luciano Spalletti: «È un bravo allenatore, ci ha fatti qualificare per la Champions con il secondo posto, nulla da dire». Calciomercato Roma, "linea verde" per la Champions League

Martinez: «Mertens spettacolare, Nainggolan è cresciuto molto»

JUVE - Nainggolan ha parlato anche della Juventus: «Nella finale di Champions si sono affrontate due squadre importanti. Il Real ha dimostrato di essere la più forte, la differenza è stata fatta dalle individualità offensive. I tifosi della Juve mi beccano in continuazione? Forse lo fanno perché non sono mai andato da loro». E alla domanda se si vede in bianconero. Radja sorride e risponde: «Ormai dove vado, a questo punto...»

Nainggolan, messaggio a tifosi Juve: «In gita a Cardiff...»