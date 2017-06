Calciomercato Napoli, Savini: «Foket vuole venire in azzurro»

NAPOLI - A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ulisse Savini, intermediario della trattativa di Thomas Foket, difensore belga del Gent: «Non ci sono grosse novità rispetto alla settimana scorsa. Il Napoli deve capire prima cosa fare con Maggio, è un passaggio obbligato. Poi c’è il problema della lista. Molte squadre, compreso il Napoli hanno il problema di capire chi uscirà dalla lista».

Patto Sarri-De Laurentiis. Ecco tutti i nomi per il Napoli ATALANTA IN AGGUATO - Savini ha svelato che il giocatore è seguito anche da altre squadre: «Non c’è solo il Napoli su Foket, ma anche l’Atalanta e altri club. Il giocatore piace al Napoli, non c’è dubbio, poi è ovvio che Giuntoli tiene in mano alche altre situazioni, ma è il gioco delle parti».

PRIMA SCELTA - «Il desiderio di Foket è quello di giocare nel Napoli, lo ripete tutti i giorni. Tra l’altro è in Nazionale con Mertens per cui i due ragazzi ne parlano. Napoli è la prima scelta di Foket e quindi preferisce la piazza azzurra. Lui non ha una clausola, ma è ad un anno dalla scadenza del contratto per cui si prende a molto meno di 10 milioni di euro», ha concluso Savini.