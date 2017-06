Nainggolan, c'è l'offerta: il futuro è alla Roma

ROMA - Dopo un anno di attesa, per Radja Nainggolan qualcosa si muove. La Roma vuole confermare il centrocampista e ha formulato in queste ore una proposta ufficiale per l’adeguamento di contratto: il belga passerebbe da un ingaggio di 3 milioni a 3,2 netti, ma con la possibilità di arrivare facilmente a quattro con i bonus.

Nainggolan si sarebbe aspettato di poter avvicinarsi di più a questa cifra con la base fissa, ma la proposta è comunque un punto di partenza accettabile per poter trovare un punto di incontro. I dirigenti giallorossi sono tornati martedì da Boston, nei prossimi giorni Monchi incontrerà i l procuratore del giocatore, Alessandro Beltrami, per definire quello che è uno dei rinnovi più importanti, riguardanti uno dei top player della formazione giallorossa che sarà guidata da Eusebio Di Francesco. Nainggolan ha sempre ribadito la sua volontà di continuare a giocare nella Roma. Lo ha fatto anche ieri, nel ritiro della Nazionale del Belgio, dove è impegnato per preparare la partita valida per le qualificazioni mondiali in programma domani sera in Estonia.

