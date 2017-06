Roma, l'operazione Karsdorp è avviata

ROMA - C’è già una trattativa, che è molto più di un’idea. Non l’unica, come da tradizione di ogni operazione di mercato che si rispetti, ma la preferita: la Roma si è lanciata su Rick Karsdorp, terzino destro olandese del Feyenoord. E’ un nome sul quale convergono tutti: Monchi lo conosce da almeno tre anni, Di Francesco lo aveva segnalato al Sassuolo nell’estate 2016, gli addetti ai lavori lo descrivono come uno dei migliori giovani nel ruolo. E allora, è il momento di provarci.

PREZZO - Non è così semplice portarlo via da Rotterdam, dove ha appena vinto il campionato. Classe ‘95, piedi da trequartista e già due stagioni da protagonista all’attivo, Karsdorp è una specie di simbolo locale perché è entrato nel settore giovanile del club quando aveva solo 9 anni. Per questo il Feyenoord ha sparato alto: servono 13 milioni per acquistarlo. Ma siamo all’inizio dell’estate, c’è tempo per limare sul prezzo.

