Milan, ufficiale l'arrivo di Rodriguez: contratto fino al 2021

ROMA - Terzo colpo di mercato per il Milan: dopo Musacchio e Kessie, i rossoneri hanno ufficializzato anche l'acquisto, in via definitiva, del terzino sinistro svizzero Ricardo Rodriguez. Il giocatore, di padre spagnolo e madre cilena ma nato a Zurigo, arriva dal Wolfsburg per circa 18 milioni di euro. Si è legato al Milan con un contratto quadriennale fino al 2021.

#ACMilan announces signing Ricardo Rodriguez from @VfL_Wolfsburg on a 4-year contract through to 30 June 2021#welcomeRodriguez — AC Milan (@acmilan) 8 giugno 2017