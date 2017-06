Calciomercato Lazio, l'agente di Keita: «Il Milan? Valutiamo»

Il procuratore dell'attaccante dopo l'incontro con Lotito: «Solo ora abbiamo capito che è il giocatore è in vendita». Ma Tare risponde: «Affermazioni che non rispecchiano la realtà»

ROMA - La situazione ora è chiara. La Lazio ha capito di non avere molte opportunità di tenere Keita e dunque, l'unica strada al momento, è quella di provare a trovare l'accordo con il procuratore per rendere meno indolore l'addio all'attaccante. Lui che piace molto anche alla Juventus: «Lotito ci ha comunicato che ha un accordo con il Milan e, dopo un po' di mesi che non ci vedevamo, abbiamo capito di essere sul mercato. Adesso faremo le nostre valutazioni. Il prezzo del cartellino? Con la Lazio è difficile saperlo. Con Lotito -ha detto l'agente Calenda- abbiamo parlato di molte cose, ma non ci è mai stata un’offerta concreta di rinnovo».

Qualche ora dopo è arrivata la risposta, anzi la bordata, di Tare che ha risposto così al procuratore di Keita: «Prendo atto delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Roberto Calenda, il quale afferma di non aver mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo ufficiale per il suo assistito Keita Balde Diao. Tali affermazioni non rispecchiano la realtà. Non più di due settimane fa c’è stato l’ennesimo incontro con lui: al suo assistito è stato offerto ufficialmente un contratto sia lo scorso anno, sia nell’arco della stagione appena terminata. Lo voglio ripetere chiaramente, al calciatore è stato offerto ufficialmente un rinnovo di contratto alle stesse cifre dei top-player della Lazio».

Questa mattina, sul Corriere dello Sport-Stadio, Fabrizio Patania aveva scritto: «Le indiscrezioni erano giuste, l’incontro è andato in scena martedì notte a Villa San Sebastiano, di fronte Lotito e Calenda, l’agente di Keita. Fumata grigia, tendente al nero. Le parti si riaggiorneranno, il procuratore ha preso tempo e riferirà all’attaccante senegalese l’esito del vertice in cui non sono mancati momenti di tensione, inevitabili considerando i precedenti. Lotito, dopo un anno di attesa, è passato al contrattacco e ha presentato il conto a Calenda, provando a spiazzarlo. Ha raggiunto un accordo con Fassone e Mirabelli per cederlo al Milan e ha chiesto a Keita se vuole trasferirsi in rossonero, in alternativa potrebbe restare alla Lazio firmando un rinnovo con ingaggio da top player (2-2,5 milioni di euro), ma nel vivo della trattativa economica per un’eventuale permanenza del senegalese a Formello non si è ancora entrati e difficilmente accadrà. La strategia del club biancoceleste è difensiva, Lotito ha messo sul tavolo le uniche due opzioni che lo salverebbero. Il Milan sarebbe pronto a versare per Keita qualcosa come 35 milioni e si tratterebbe di una cifra spaventosa considerando la scadenza del contratto fissata il 30 giugno 2018, forse anche la soluzione preferita dalla Lazio, perché realizzerebbe,

Lotito teme l’offerta Juve al ribasso solo alla fine di agosto be una plusvalenza senza precedenti: dovrebbe cercare un altro partner da 16 gol per Immobile, rinuncerebbe a un talento formidabile in campo ma oggettivamente complicato da gestire e non a caso Lotito deve aver parlato di comportamenti quando è intervenuto alla serata «Di Padre in figlio». Una mossa difensiva perché se Keita non volesse andare al Milan, la Lazio sarebbe pronta a riconoscergli un adeguato contratto da top player. Seconda ipotesi per tutelarsi ed evitare di perderlo a parametro zero tra sei mesi».