Roma: Di Francesco a un passo, positivo incontro con il Sassuolo

ROMA - Eusebio Di Francesco è sempre più vicino alla panchina della Roma. L'incontro avvenuto a Reggio Emilia, nel Mapei stadium, tra la dirigenza del Sassuolo e quella giallorossa (il ds Monchi e il dg Baldissoni), poco prima della semifinale del campionato Primavera tra Roma e Inter, ha in sostanza sbloccato la trattativa. Non è ancora tempo di firme ma, da quanto filtra, sono stati fatti passi avanti e si va sempre di più verso la definitiva fumata bianca. Il club neroverde, infatti, libererà il tecnico al massimo entro un paio di giorni, permettendo così a Di Francesco di prendere il posto di Spalletti a Trigoria. Per l'abruzzese pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

Strootman giura amore eterno