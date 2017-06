Calciomercato Inter, Spalletti: «Nainggolan? Ci penserò»

MILANO - «Bisogna far vedere ai tifosi la luce abbagliante di questo club». Le parole di Spalletti infiammano già gli innamorati di Inter che, sui social, commentanto le parole del nuovo allenatore sbarcato dalla Cina: «Nainggolan è un obiettivo? Mi fate domande alle quali non so rispondere. Ci penserò». Benzina sul cuore infiammato degli interisti che sognano una rinascita immediata, proprio grazie alla guida del tecnico Certaldo.

Intercettato all'aeroporto di Linate da Telelombardia, l'ex allenatore della Roma ha detto: «Sono stati giorni importanti quelli passati in Cina. Zhang Jindong? Una persona carismatica che sa quello che vuole: il suo intento è fare rivivere la grande storia del club». Spalletti è carico per la nuova avventura: «È una bella sfida, sono estremamente convinto della scelta che ho fatto. Con Ausilio e Sabatini ho parlato di mercato, lo faccio continuamente. Stiamo lavorando sulla squadra perché c'è poco tempo e dobbiamo sistemare la situazione. Con questo viaggio - ha concluso - ho anche capito che gli interisti si trovano in ogni angolo del mondo: dobbiamo far vedere loro la luce abbagliante di questo club, l'appartenenza è fondamentale». E poi su Nainggolan: «Ci penserò».