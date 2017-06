Calciomercato Juventus, Conte si tuffa su Bonucci

TORINO - «Io al Chelsea? Solo chiacchiere...». Le parole di Leonardo Bonucci sollevano i tifosi bianconeri, ma in Inghilterra non tramontano le indicrezioni sull’interesse dei Blues per il centrale della Juventus. A rinfocolarle, anzi, provvedono l’avvistamento dell’agente Alessadro Lucci a Londra e gli spifferi su un contatto diretto con Antonio Conte. C’è chi giura ci sia stato un breve incontro (possibile, al di là dei tempi stretti per gli impegni azzurri di Leo, visto che tanti calciatori bazzicano il One Apple, concept bar del fratello dell’ex Ct, Daniele, nel cuore di Torino, dove lui passa sempre quando torna in città), ma è più probabile pensare a un colloquio telefonico. Normale anche quello: magari Conte ha voluto solo complimentarsi per la stagione d’un calciatore che ha trasformato da promessa in top player e che, dopo la Juventus, ha guidato anche in azzurro, ma è difficile non pensare a divagazioni di mercato.

MANAGER - L’interesse del Chelsea, infatti, è solare - nella City giurano addirittura che Roman Abramovich sia disposto a investire 55 milioni: sarebbe il secondo investimento più alto della storia su un difensore - e Conte è manager sempre più operativo, in prima linea nel tessere le strategie del club: già quando era Ct azzurro, d’altronde, parlò con Radja Nainggolan, all’epoca obiettivo del club londinese, e a distanza di tempo lo stesso centrocampista belga l’ha ammesso, ratificando l’indiscrezione. Sempre Conte, nei giorni scorsi, ha liquidato Diego Costa e orientato le attenzioni del club su Romelu Lukaku. Ci sta, insomma, che a margine d’una telefonata di cortesia, o d’un innocente caffè, possa aver sondato la disponibiità di Bonucci a vivere un’esperienza nuova, lontano dalla Juve di cui è leader. E poi c’è sempre il Real di cui tenere conto.

