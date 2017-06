Calciomercato Manchester United, preso Lindelof. Assalto a Morata

ROMA - E' Victor Lindelof il primo rinforzo per José Mourinho: il difensore del Benfica indosserà la maglia del Manchester United dalla prossima stagione, come annunciato dal club inglese. «Il Manchester United è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con il Benfica per il trasferimento di Victor Lindelof, che sarà sottoposto alle visite mediche e concorderà con il club la definizione del contratto. Un ulteriore annuncio verrà effettuato una volta completato il trasferimento»,

We are pleased to announce we have reached agreement with Benfica for the transfer of Victor Lindelof. More: https://t.co/xGQKgCuCrX #MUFC pic.twitter.com/93QhW9JnMU — Manchester United (@ManUtd) 10 giugno 2017

ASSALTO A MORATA - Il mercato dei Red Devils è comunque solo agli inizi: dalla Spagna rimbalza infatti l'indiscrezione che vorrebbe Alvaro Morata ad un passo dal trasferimento a Old Trafford. Per il Real Madrid, proprietario del cartellino dell'attaccante, sarebbe pronto un assegno da 70 milioni di euro per assicurarsi il centravanti della Spagna.