Calciomercato Lazio: per Papu Gomez scende in campo Lotito

ROMA - A Milano ier i è piombato Lotito. Ha incontrato i dirigenti dell’Atalanta negli uffici della Lega di Serie A. Il presidente ha parlato con Marino, direttore generale della Dea, e con Percassi junior, amministratore delegato del club nonché figlio del presidente. Gli obiettivi di Lotito restano Papu Gomez, Petagna e l’interno di centrocampo Freuler. [...]Nel frattempo si chiuderà il riscatto di Berisha, i termini scadranno il 20 giugno, non si arriverà sotto questa data. Lotito, se non riuscirà ad arrivare a Gomez e/o Petagna, proverà a chiudere l’acquisto di Remo Freuler, può fare da vice a Parolo e Lulic. E’ svizzero, ha 25 anni, giocava nel Lucerna, ha fatto bene in Italia, è stato tra i protagonisti della cavalcata europea della Dea.

GLI SCENARI - Gomez, Petagna e Freuler. Alla Lazio piacciono i gioielli dell’Atalanta e non mollerà la presa. Lotito ha idee diverse da Percassi per quanto si stimino molto, è questo il nodo. Per il presidente della Lazio la valutazione di Petagna non può superare i 12 milioni di euro, contava di proporre 7 milioni più Berisha (il riscatto vale sempre 5 milioni) per assicurarsi l’attaccante. La valutazione di Gomez è ritenuta alta perché il giocatore ha 29 anni. [..]

GLI ALTRI PROFILI. Non si guarda solo in casa dell’Atalanta. La Lazio sta valutando altri profili. Ci sono stati contatti con il Napoli per Pavoletti, il costo è 18 milioni. E’ nata l’idea Falcinelli (ultima stagione a Crotone, è di proprietà del Sassuolo). Per arrivare a lui la società biancoceleste potrebbe proporre Cataldi al Sassuolo, sempre che il nuovo allenatore Bucchi sia d’accordo. Si seguono molti attaccanti esterni: Ramselaar del PSV Eindhoven, Borini del Sunderland. A Inzaghi piace Muriel, ma costa 25 milioni, è il prezzo scritto sulla clausola di rescissione che può liberarlo dalla Sampdoria. [...]

