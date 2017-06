Calciomercato Juventus, dopo Schick Allegri si aspetta N'Zonzi

TORINO - Tutto su N'Zonzi. La Juventus ha scelto e ora vuole accelerare: l'obiettivo principale per il centrocampo è il franco-congolese del Siviglia. Un concentrato di fisicità (è alto quasi due metri), potenza e tecnica. I bianconeri erano rimasti impressionati già durante la scorsa stagione, dopo averlo incrociato nel doppio confronto di Champions nella fase a gironi, provando a ingaggiarlo a gennaio. Ora N'Zonzi è una delle richieste espresse di Allegri, uno di punti fermi indicati dal tecnico per il rafforzamento della rosa. Domani si apre la settimana che dovrebbe portare al contatto con il Siviglia: una intesa di massima con il giocatore sarebbe già stata intrecciata. Ora bisogna trattare con gli spagnoli, fermi sulla richiesta di 40 milioni della clausola rescissoria. La Juve è al lavoro per abbassare questa cifra, giocando sui bonus: l'obiettivo è di arrivare a 30 milioni più premi per convincere gli andalusi.

NEL MIRINO. N'Zonzi non è in ogni caso l'unico obiettivo per il centrocampo. Monitorate altre piste. Fabinho del Monaco piace da tempo e ci sono già stati approcci con l'entourage in occasione della semifinale di Champions. Su Tolisso c'è la concorrenza forte del Bayern, oltre a quella del Milan, che si unisce alle difficoltà di trattativa con il Lione. Emre Can del Liverpool è un nome in ogni caso da non trascurare. Per l'esterno d'attacco continua il pressing per Douglas Costa.

