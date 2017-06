Dall'Inghilterra: «Diego Costa chiede troppo, il Milan rinuncia»

LONDRA (INGHILTERRA) - Il Milan avrebbe abbandonato la pista Diego Costa. Secondo il "Sunday Express", le richieste salariali dell'attaccante del Chelsea avrebbero spaventato la dirigenza rossonera che sarebbe pronta a tirarsi indietro. Il Milan aveva incontrato Jorge Mendes, procuratore dello spagnolo, ma non ha intenzione di soddisfare le pretese del giocatore che vorrebbe un contratto da oltre 10 milioni di euro stagionali. Il sogno di Costa, comunque, rimane un ritorno all'Atletico Madrid; i colchoneros, però, non potranno acquistare nuovi calciatori fino a gennaio vista l'interdizione imposta dalla Fifa. Il nazionale iberico non è più ben visto in casa Chelsea e, dopo il messaggio di Antonio Conte, è stato invitato a trovarsi una nuova squadra. Stando a quanto riportato dal "Sunday Express", Diego Costa potrebbe valutare di trasferirsi in prestito in Cina per 6 mesi e rimanere al Tianjin Quanjian fino all'apertura della finestra invernale del mercato, quando potrà finalmente tornare a Madrid.

