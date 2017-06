«James Rodriguez al Chelsea per 70-80 milioni. Ecco quanto aveva offerto l'Inter»

ROMA - Il futuro di James Rodriguez potrebbe essere al Chelsea. Il giocatore del Real Madrid, secondo As, già nel mercato di gennaio era stato vicino ai Blues, ma ora Conte pare sia tornato alla carica più deciso di prima. Nelle intenzioni del tecnico italiano James è il sostituto di Fabregas, che lascerà il Chelsea questa estate. Il Real Madrid ha dato l'ok per la cessione del colombiano: con i 70-80 milioni di euro che dovrebbero entrare in cassa, le merengues sono pronte a sferrare l'assalto decisivo a Mbappé. Spalletti-Inter, ecco le immagini della firma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO

TENTATIVO INTER - Il giornale spagnolo racconta anche un retroscena. L'Inter è stata la prima squadra a presentare un'offerta per James in questa sessione di mercato. La proposta è arrivata lo scorso mese ed era di 42 milioni di euro. Il Real l'ha respinta, valutando il giocatore poco meno del doppio.