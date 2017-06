Calciomercato Inter, pronto l'assalto a Rudiger. Piace Skriniar

MILANO - L'Inter di Spalletti nasce con una vera rivoluzione in difesa. Tra i centrali presenti resteranno Miranda e Andreolli, che ha accettato la proposta biennale formulata dalla società, tra gli esterni pochi dubbi sulla conferma di D’Ambrosio e Ansaldi. Gli altri sono tutti destinati a cambiare aria: Murillo andrà all’estero, Ranocchia è seguito dal Sassuolo, ma vuole la Premier, Medel nel ruolo di difensore centrale non è una prima scelta e non ha la maglia da titolare garantita né lì né a centrocampo, mentre sugli esterni Nagatomo e Santon cercheranno spazio altrove.

TUTTI I NOMI - Potrebbero essere quattro i volti nuovi. L’Inter darà l’assalto al tedesco della Roma Rudiger, con un’offerta da 30 milioni di euro. I giallorossi ne chiedono 10 in più e non accettano contropartite tecniche. In panchina, insieme ad Andreolli, i dirigenti vogliono piazzare un giocatore di prospettiva e Milan Skriniar della Sampdoria sembra essere il profilo adatto. Gli osservatori nerazzurri hanno guardato spesso l’Ajax e il colombiano Davinson Sanchez piace parecchio, ma al Barcellona è stata già "sparata" una richiesta da 50 milioni di euro. Occhi puntati anche sul Lione dove ci sono Mouctar Diakhaby e soprattutto Emanuel Mammana. Sabatini aveva una grande stima per Kurt Kouma che però quest’anno nel Chelsea non ha giocato molto. Nel ruolo di terzino sinistro la priorità è Dalbert del Nizza, a destra è Rick Karsdorp del Feyenoord il nome più caldo. In attacco gli obiettivi fissati sono Berardi e Bernardeschi, ma Ausilio tiene vive anche le piste Brandt del Bayer Leverkusten e Lucas Moura del Psg.

