Calciomercato Napoli, tutto su Ounas: Giuntoli vuole lo sconto

Il Bordeaux chiede più di 10 milioni per il cartellino dell'ala: si lavora per abbassare i numeri

NAPOLI - Giuntoli è al lavoro per offrire a Sarri la controfigura di José Maria Callejon. In prima fila c'è Adam Ounas (che compirà ventuno anni solo a novembre). Il Napoli s’è lasciato incantare dall'ala del Bordeaux, non dalle richieste, che oscillano ben oltre i 10 milioni: c’è bisogno d’abbassare le pretese, per tentare di arrivare ad una soluzione che va di lusso al calciatore e al suo entourage. C'è gradimento assoluto per Samu Castillejo del Villarreal e piace Alejandro Berenguer, che all’Osasuna ha fatto varie cose, l’esterno offensivo e pure quello difensivo, che ha una clausola rescissoria che potrebbe rappresentare un riferimento: 9 milioni di euro per portarselo a Castel Volturno.

