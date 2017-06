Calciomercato Psg: «Nainggolan tra i possibili sostituti di Verratti»

Inter e Psg, quanti scambi di mercato! PARIGI - Se parte Verratti, il Paris Saint-Germain non si farà trovare impreparato. Il rebus sul futuro del centrocampista abruzzese, che sarebbe pronto a lasciare la Ligue 1 per il Barcellona, non è ancora stato sciolto. Nonostante il club francese assicuri di volerlo trattenere a qualunque costo, ha già messo in cantiere una via d'uscita. Anzi, sei opzioni tutte percorribili, secondo quanto riporta il quotidiano 'L'Equipe'. La prima sarebbe una soluzione interna, e cioè il ventiduenne Adrien Rabiot, apprezzato da Laurent Blanc prima e Unai Emery poi, considerato l'erede naturale di Thiago Motta.

