Di Francesco alla Roma, la diretta: l'allenatore a Trigoria

L'ormai ex tecnico del Sassuolo al centro sportivo "Fulvio Bernardini" per firmare il contratto di due stagioni. Corrieredellosport.it segue la giornata in tempo reale

ROMA - Eusebio Di Francesco è a Trigoria per la prima volta da allenatore romanista. Il tecnico ha risolto il contratto con il Sassuolo e nel pomeriggio firmerà l'accordo che lo legherà alla Roma per le prossime due stagioni. Corrieredellosport.it seguirà la sua giornata in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

17.52 Il comunicato del Sassuolo: «Il Sassuolo Calcio, nel rispetto degli accordi sottoscritti, comunica di aver interrotto anticipatamente e consensualmente il rapporto con Mister Eusebio Di Francesco. Roma, Di Francesco arriva a Trigoria: che abbraccio con Monchi! Sono stati 5 anni indimenticabili, 5 anni di vittorie memorabili e di sogni realizzati. Ogni altra parola sarebbe superflua. Grazie Mister, semplicemente ti auguriamo un futuro ricco di successi e soddisfazioni. Sei uno di noi, sempre!»

16.45 VIDEO: DI FRANCESCO A TRIGORIA

Ecco le prime immagini del tecnico che guiderà la Roma per le prossime due stagioni

15.00 LA ROMA GLI "REGALA" HECTOR MORENO

In attesa dell'arrivo a Trigoria del nuovo allenatore, la Roma ha ufficializzato il primo acquisto del calciomercato estivo: preso il difensore Hector Moreno dal Psv Eindhoven.

14.30 DI FRANCESCO ALLE 16 A TRIGORIA

L'arrivo a Trigoria di Di Francesco è previsto per le 16, già domani il nuovo allenatore della Roma potrebbe essere presentato ufficialmente.

14 LIBERO SENZA PAGARE LA CLAUSOLA

Di Francesco si è liberato dal Sassuolo senza pagare la clausola di tre milioni di euro prevista dal suo contratto. I due club hanno raggiunto un'intesa e il Sassuolo avrà un "favore tecnico" sotto forma del prestito di un giovane (tra i candidati l'altro Pellegrini, quello della Primavera romanista) o di agevolazioni nel riscatto di Ricci (che potrebbe costare meno dei 4,5 milioni già concordati).

13.15 SUBITO AL LAVORO PER PREPARARE IL RITIRO

Il nuovo allenatore della Roma si metterà subito al lavoro, la squadra si radunerà il 4 o il 5 luglio e il 7 è fissata la partenza per il ritiro di Pinzolo. Di Francesco si insedierà a Trigoria, definirà con Monchi lo staff che lo affiancherà e si confronterà con il direttore sportivo sulle strategie di calciomercato da mettere in atto nelle prossime settimane.

12.30 CONTRATTO DI DUE STAGIONI A 1,5 MILIONI A STAGIONE

Di Francesco ha già un accordo con la Roma per un contratto di due stagioni a 1,5 milioni di euro netti a campionato.

12.00 DI FRANCESCO IN VIAGGIO VERSO ROMA

L'allenatore sta raggiungendo il centro sportivo "Fulvio Bernardini", a Trigoria per iniziare la nuova avventura con la Roma.