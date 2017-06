Roma, ufficiale: preso Hector Moreno dal Psv

ROMA - Il primo colpo di Monchi è un difensore. La Roma ha definito l'acquisto di Hector Moreno, centrale del Messico e del Psv Eindhoven classe 1988. Il direttore sportivo spagnolo ha trovato l'accordo con il club e l'intesa con il calciatore: Moreno ha firmato un contratto quadriennale e il Psv incasserà 6 milioni. Il difensore non occuperà un posto come extracomunitario perché ha il passaporto spagnolo: è il primo rinforzo per Eusebio Di Francesco. È reduce da una stagione in cui ha disputato 39 partite con la squadra olandese e segnato sette gol. È mancino, ma sa calciare anche con il destro e ha buona confidenza con il gol. Può giocare terzino, è forte fisicamente e di grande temperamento. Molti lo ricordano per il fallo su Luke Shaw durante una sfida con il Manchester United, entrata che provocò un grave infortunio al calciatore inglese.

LE SUE PAROLE - Sul sito della Roma le prime parole di Moreno da romanista: «Sono molto felice di arrivare alla Roma. Per la mia carriera rappresenta un importante passo in avanti. Spero con le mie qualità individuali di contribuire al successo collettivo». Soddisfatto anche Monchi: «Hector Moreno era un mio obiettivo da tempo e fortunatamente si sono create le circostanze perché potesse arrivare alla Roma. Si tratta di un difensore centrale con molta esperienza internazionale e che risponde perfettamente al profilo che stavamo cercando».

ESPERIENZA - Moreno è un titolare inamovibile della propria nazionale. Con il Messico, il nuovo difensore della Roma ha disputato 79 partite e segnato due volte: ha partecipato ai Mondiali del 2010 e del 2014. È tra i 23 convocati del Messico per la Confederations Cup in Russia.

IL TWEET DEL PSV - Il Psv, su Twitter, ha salutato Moreno augurandogli buona fortuna in spagnolo con un tweet sul proprio account Twitter ufficiale.