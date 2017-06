Milan-Donnarumma, attesa per l'incontro decisivo

MILANO - È giunto il momento della verità sul rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan. Dopo mesi di trattativa e di schermaglie, domani è previsto un incontro a Casa Milan tra l'agente del portiere, Mino Raiola, e la nuova dirigenza rossonera, composta dall'ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli. Un incontro che dovrebbe risultare decisivo, in un senso o nell'altro, e che segue di un paio di settimane quello avuto a Montecarlo e il contatto telefonico interlocutorio avuto ieri. Calciomercato serie A, big scatenate: ecco tutti gli obiettivi squadra per squadra Il Milan, che a Donnarumma offre un quinquennale da oltre 4 milioni a stagione, appare intenzionato ad aprire alla possibilità di inserire nella trattativa una clausola rescissoria intorno ai 50 milioni, che si attiverebbe nel caso in cui il club non dovesse qualificarsi per la Champions League. Un ulteriore modo per strappare il sì all'agente del portiere, in questi giorni impegnato con l'Under21. Domani il momento decisivo.

