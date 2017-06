Manchester United, l'acquisto di Lindelof adesso è ufficiale

Il difensore svedese arriva in Premier League dal Benfica per 35 milioni di euro

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Victor Lindelof è un nuovo giocatore del Manchester United. Dopo settimane di indiscrezioni, ecco l'ufficialità dell'arrivo all'Old Trafford del 22enne centrale svedese: per lui contratto fino al 2022 con opzione per un'altra stagione. Al Benfica, invece, dovrebbero andare una quarantina di milioni di euro. «Victor è un giovane di grandissimo talento, con un grande futuro davanti qui allo United - lo accoglie Josè Mourinho - La scorsa stagione ci ha fatto capire che avevamo bisogno di alternative e qualità nella rosa e Victor è il primo arrivo di questa estate». E dai social dello United arrivano anche le parole di Lindelof: «Sono entusiasta di arrivare al Manchester United. Sono stato benissimo al Benfica e ho imparato molto li' ma non vedo l'ora di giocare in Premier all'Old Trafford e agli ordini di Mourinho.Sono pronto a cominciare e a dare il mio contributo per vincere altri trofei».

