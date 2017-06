Calciomercato Juventus, la lista: Allegri mette tutti in fila

L’allenatore bianconero, alla vigilia della partenza per le vacanze, ha analizzato le strategie che il club sta continuando a tessere in questi giorni caldi

ROMA - Smaltita la delusione per la sconfitta in finale di Champions League della sua Juventus contro il Real Madrid, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha già in mente cosa serve alla Juve del futuro per riprovarci; soprattutto nella coppa dalle grandi orecchie, visto i trioinfi nel campionato di Serie A (col 6° scudetto di fila) e in Coppa Italia hanno dimostrato come la squadra costruita dal mister insieme a Marotta e Paratici sia dominatrice assoluta sul territorio nazionale. Parlando del calciomercato estivo che attende la Juventus, Allegri ha detto la sua riguardo ad una lista di 7 possibili obiettivi juventini.