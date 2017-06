Calciomercato Napoli, in Inghilterra: «Lo Swansea vuole Albiol»

Lo scrive il Mirror, ma sembra un affare difficile visto che il difensore spagnolo vorrebbe spostarsi dall'Italia solo per tornare in patria

ROMA - Lo Swansea su Raul Albiol del Napoli. Lo scrivono in Inghilterra, con precisione la testata Mirror, parlando di un'offerta di circa 7 milioni di euro da parte del club del Galles militante in Premier League. Market Napoli, c'è chi dice no

IN SPAGNA - Un'offerta che comunque difficilmente verrà presa in considerazione dalla società partenopea; peraltro, Albiol avrebbe manifestato l'intenzione di muoversi da Napoli solo per tornare in patria, al Valencia. Il 31enne difensore spagnolo è legato al club di De Laurentiis con un contratto in scadenza 2020 e un ingaggio da 2,4 milioni di euro a stagione.

