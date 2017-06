Dalla Spagna: «Sergio Ramos non vuole Bonucci al Real Madrid»

ROMA - Leonardo Bonucci e il Real Madrid. Una trattativa di mercato interrotta sul nascere per colpa di Sergio Ramos. Stando a quanto riportato dallo spagnolo Diario Gol, infatti, la colonna merengue avrebbe posto il veto sull'arrivo del centrale della Juventus durante un colloquio privato avuto con il presidente Florentino Perez: «Le chiedo di non intavolare una trattativa con la Juventus per Bonucci, non lo voglio», avrebbe detto Ramos al numero uno del club. Il capitano del Real Madrid in realtà aveva già lanciato frecciate a Bonucci anche a mezzo stampa senz amai nominarlo direttamente: «Ho giocato ad alti livelli, ho segnato gol che hanno aiutato il Real Madrid a vincere la Liga e ho vinto il mio primo doblete. Potrei indossare la maglia numero nove. Sono il primo capitano che ha alzato due Champions League di seguito. Se c’è qualcuno in grado di fare altrettanto, che si accomodi. Vedremo cosa succederà durante il calciomercato: io cambierei poco, ma sono decisioni che spettano ad altri», ha detto di recente Ramos. Inutile aggiungere altro.