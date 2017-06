MILANO - Gigio Donnarumma non rinnoverà il suo contratto con il Milan. Fumata nera nel vertice a Casa Milan tra l'agente del portiere, Mino Raiola, e la nuova dirigenza rossonera. L'annuncio pochi minuti fa in conferenza stampa da parte dell'ad rossonero Fassone. Il giocatore ha deciso di non rinnovare il suo contratto e ha incaricato il suo agente Mino Raiola di comunicare al club la sua decisione.



Seguiranno aggiornamenti