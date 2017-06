L'agente di Berenguer: «Abbiamo l'accordo con il Napoli»

NAPOLI - "Per il contratto e l'ingaggio abbiamo già trovato l'accordo, e sono sicuro che a breve anche i club troveranno la soluzione giusta". Ad annunciare l'ok tra Alex Berenguer e il Napoli è proprio l'agente del giocatore dell'Osasuna.

L'OFFERTA - Juan Oyaga ha spiegato a CalcioNapoli24.it: "Siamo in attesa dell'offerta ufficiale del Napoli. Ad Alejandro piacerebbe tantissimo vestire questa maglia, in uno dei più grandi club della storia del calcio italiano. Quanto c'è ancora da aspettare? Si sa come funziona nel calcio: quello che non si riesce a fare in un mese, lo si fa in tre ore".

