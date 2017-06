Calciomercato Aquilani: «Pellegrini è pronto per la Roma»

L'ex centrocampista giallorosso: «Mi rivedo in lui come giocatore. Gli auguro il meglio»

SASSUOLO - Lorenzo Pellegrini ha un futuro già scritto alla Roma: rientrerà alla base, come ha confermato ieri Carnevali. Alberto Aquilani, romano ed ex giallorosso, ha giocato insieme al baby centrocampista nella seconda parte della stagione passata al Sassuolo: "Lorenzo è pronto, è forte, è giovane, ha ampi margini di miglioramento, è pronto di testa, sa quello che vuole e deve sfruttare al massimo questa opportunità. Mi rivedo in lui come giocatore. Gli auguro il meglio". Belle parole anche per Di Francesco: "E' un allenatore super preparato che ha una motivazione incredibile - spiega a Sky Sport - conosce l’ambiente e Trigoria, questo è sicuramente un vantaggio. Determinato è l’aggettivo che più lo rispecchia. La piazza è diversa da Sassuolo, ma lui è un allenatore top dal punto di vista tattico e di preparazione alla partita".

SUL RINNOVO - "Ho un contratto che scade a fine mese, con la società siamo rimasti che avremmo parlato dopo l’ufficialità dell’allenatore, sono abbastanza tranquillo perché ho fatto questi sei mesi bene e fisicamente non ho avuto problemi".