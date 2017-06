Cristiano Ronaldo conferma: «Me ne vado dal Real»

Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid? Ecco dove potrebbe andare ROMA - «Lascio il Real Madrid, ho deciso. Non si torna indietro». Dalla Spagna Marca conferma l'indiscrezione shock del quotidiano portoghese A Bola che aveva rivelato la decisione clamorosa di Cristiano Ronaldo, aggiungendo la frase che CR7 avrebbe detto ai compagni di nazionale del Portogallo con i quali è in ritiro per la Confederations Cup che parte domani e che vede tra le protagoniste proprio la nazionale campione d'Europa.

CLAMOROSO RONALDO: LASCIO IL REAL

Una scelta sicuramente dettata non da ragioni sportive, viste le tre Champions conquistate nelle ultime quattro stagioni dal Pallone d'Oro, ma anche e soprattutto dal trattamento non sempre tenero riservatogli dalla tifoseria madridista e dal recente caso che ha visto il fuoriclasse accusato di evasione fiscale, probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso pieno d'oro di Cristiano, che ora sconvolge ogni progettualità delle big europee pronte a fare follie per accaparrarselo: in prima fila c'è il Manchester United, per i bookie l'affare è possibile e a Old Trafford già sognano un altro grande ritorno, dopo quello di Pogba. D'altronde, la 7 è ancora libera...