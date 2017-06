Calciomercato, agente Conti: «Niente Atalanta, vuole il Milan»

ROMA - «Abbiamo ribadito che Conti non vuole rimanere all'Atalanta e che vuole solo andare al Milan. Per quanto ci riguarda la storia con l'Atalanta finisce qui». Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, non usa giri di parole ai microfoni di Sportitalia sul futuro del suo assistito. «Ci hanno fatto una proposta di adeguamento del contratto ma non ci interessa e abbiamo anche ribadito che non vorremmo arrivare al punto che il ragazzo non parta nemmeno per il ritiro. Vuole essere ceduto a un grande club».

ACCORDO - E quel grande club è il Milan, «la squadra che dal primo minuto ha mostrato grande interesse per Andrea, hanno le idee chiare e lo vogliono a tutti i costi. Ora, però, l'ultimo passo deve farlo il Milan e convincere l'Atalanta, che ha avuto una proposta importantissima per Conti e deve considerarla. Lui vuole andare al Milan ma le due società devono trovare l'accordo». (In collaborazione con Italpress)

