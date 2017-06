Calciomercato dalla Francia: «Sirigu in partenza, ma prigioniero del Psg»

PARIGI (FRANCIA) - E' un momento difficile per Salvatore Sirigu. Il portiere del Psg, ai margini del club e sul mercato da due stagioni, è un prigioniero del suo stesso contratto. Il club di Parigi vuole monetizzare, riporta il sito del quotidiano "L'Equipe", ma diventa difficile piazzarsi dopo due anni passati tra prestiti e panchine. Il nome di Sirigu è stato accostato a diversi club italiani, Torino, Milan e Napoli su tutti, ma trovare un accordo con il Paris Saint Germain è tutt'altro che facile. Il Psg non ha più intenzione di cedere l'ex portiere del Palermo in prestito dopo le esperienze poco fortunate all'Osasuna e al Siviglia. L'ex secondo di Buffon in Nazionale, nell'affare che portò anche Pastore a Parigi, è valutato circa 5 milioni di euro, ma andrà in scadenza nel 2018 e quindi è difficile che i club interessati sborsino quanto richiesto dal Paris.

Napoli, con Meret si può fare