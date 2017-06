ROMA - Finalmente qualcosa si muove per Doumbia, l’attaccante ivoriano che torna dal prestito al Basilea. Il Fenerbahçe è pronto a chiedere il prestito oneroso per tre milioni. Calciomercato Roma, la Top 10 degli acquisti più costosi di Sabatini: c'è anche Doumbia! Ma bisognerà convincere il capriccioso attaccante, che già due anni fa rifiutò il trasferimento in Turchia e recentemente ha declinato una proposta dell'Hull City, dopo aver fatto altrettanto con un’offerta proveniente dalla Cina. La Roma tiene sempre in considerazione Ghezzal, attaccante esterno svincolato dal Lione.

VIDEO - Sabatini: «Doumbia? Giocatore fortissimo»