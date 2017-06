Calciomercato, l'ex Lazio Baronio guiderà la Primavera del Brescia

L'allenatore torna in Lombardia dopo le esperienze come allenatore dell'Italia U18 e U19

BRESCIA - "Bentornato a casa!". Con questo messaggio il Brescia ha accolto Roberto Baronio, ex giocatore dei lombardi e ora nuovo allenatore della Primavera. Baronio - da calciatore 64 presenze nel Brescia e 115 nella Lazio - ha firmato un contratto per la stagione 2017/18, con l'obiettivo di far crescere le giovani rondinelle e di favorire il loro inserimento nella prima squadra guidata da Boscaglia. Baronio torna così in un club dopo le esperienze come allenatore nella Nazionale italiana U18 e U19.

TUTTO SULLA SERIE B

TUTTO SUL CALCIOMERCATO