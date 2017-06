Calciomercato Milan, c'è una strategia per James Rodriguez

In Spagna ha poco spazio e una clausola da 60 milioni: l’agente Mendes potrebbe spuntarla per un prestito di un anno in cambio di fiducia e un posto da titolare

MILANO - Le corsie esterne del Milan 2.0 di Montella saranno quasi completamente rivoluzionate. Si fa prima a dire chi saranno gli unici superstiti, Suso e Bonaventura, considerato il fatto che sulla corsia di destra il binario Conti-Kessie dovrebbe essere completato proprio dallo spagnolo mentre l’ex Atalanta sarà la... password di raccordo fra lo svizzero Ricardo Rodriguez e, molto probabilmente, il quasi... omonimo colombiano James Rodriguez.

Che potrebbe essere portato in dono dall’elegante e professionale Jorge Mendes come ulteriore segnale di una collaborazione con il Milan che si sta consolidando sempre di più. Dopo aver favorito quasi a prezzo di saldo l’acquisto di André Silva che aveva una clausola rescissoria da 60 milioni di euro (il Milan, invece, verserà nelle casse del Porto 38 milioni di euro), il potente manager portoghese potrebbe convincere Florentino Perez a concedere una chance a James che, in realtà, nel Real Madrid fatica trovare spazio con continuità. Mendes gradirebbe che il suo assistito godesse di una maggiore fiducia da titolare e non solo come soluzione a partita in corso.

