Ibrahimovic, Guardiola e Mourinho insieme, Zanetti: «Ecco cosa Josè disse a Pep»

ROMA - Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Barcellona, si avvicina a bordocampo per ricevere alcuni consigli utili dal suo allenatore Pep Guardiola. Josè Mourinho, tecnico dell'Inter, va dal duo e sussurra qualcosa all'orecchio del suo rivale. Siamo al Camp Nou, il 28 aprile del 2010. In campo Barça e Inter, semifinale di ritorno di Champions League. Quella scena è rimasta impressa nella storia del calcio. La domanda su cosa abbia sussurrato all'orecchio Mourinho a Guardiola ha trovato finalmente una risposta. A svelare il mistero è stato Javier Zanetti che di quell'Inter del triplete era il capitano. «Mourinho era tranquillissimo, ricordo ancora la scenetta con Guardiola, dove gli disse che avremmo passato noi il turno. In quella gara uscì lo spirito di squadra».

Da segnalare che Mourinho aveva già firmato il suo contratto con il Real Madrid in quel periodo. A confermarlo è stato lo stesso Zanetti: «Sapevo che Josè sarebbe andato via comunque, anche se non avessimo vinto la coppa. Il Real era una sfida importante e sapeva bene che sarebbe stato difficile ripetere quello che ha fatto con noi. Lui però fino alla fine della stagione pensò solo ed esclusivamente all'Inter». A confermare la firma già avvenuta con il Real è stata l'Agenzia delle Entrate spagnola che ha evidenziato in un comunicato come Mou avesse già posto la firma sul contratto con Real il 31 marzo 2010, quando non aveva ancora vinto nessuno dei tre trofei che poi portò a casa a fine stagione con l'Inter.