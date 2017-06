Chelsea, mega offerta alla Juventus per Alex Sandro e Bonucci

LONDRA (Inghilterra) - Conte spinge sull'acceleratore. Il Chelsea - sostiene il Sun - è pronto a offrire ben 100 milioni di sterline, al cambio di oggi 114 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni di Leonardo Bonucci e di Alex Sandro. Già nelle scorse settimane il Chelsea aveva offerto - come confermato da Marotta - ben 60 milioni di euro per l'esterno brasiliano, che ad oggi non ha ancora chiesto la cessione, prerogativa fondamentale per un suo eventuale approdo a Londra. Per Bonucci, invece, la Juve non accetta offerte inferiori ai 51 milioni di euro. L'offerta da 115 per entrambi, però, non può che far gola e soddisferebbe le richieste della dirigenza bianconera. La palla - secondo il Sun - ora passa ai giocatori.

