Dall'Inghilterra, Darmian a Mourinho: «Voglio la Juventus»

Per la stampa inglese l'esterno italiano del Manchester United sarebbe l'ideale per sostituire Dani Alves

ROMA - Matteo Darmian vuole la Juventus. L'ex laterale del Torino, secondo "The Sun", ha telefonato al manager del Manchester United, José Mourinho, chiedendogli di lasciarlo tornare in Italia. I campioni d'Italia considerano Darmian l'erede ideale di Dani Alves, ormai destinato ad abbandonare - dopo appena una stagione - la Juventus, per sbarcare in Premier League, con ogni probabilità al Manchester United. L'ipotesi, spiega il tabloid britannico, è quella di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro.