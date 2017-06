Dani Alves: «Juventus, nessun rancore»

ROMA - "Non so ancora cosa stia accadendo. Si stanno occupando di tutto i miei agenti, mi hanno detto che parleranno con me solo quando ci sarà una soluzione. Di sicuro, al contrario di quello che si dice, se me ne andrò lo farò senza alcuno scontro, senza alcun problema". A dirlo è Dani Alves, parlando del suo futuro, ormai lontano dalla Juventus, nel corso del programma "Conversa com Bial" di "Tv Globo". Sul possibile approdo al Manchester City, il 34enne ex laterale del Barcellona ammette che "tutti sanno della mia ammirazione per Pep Guardiola". (in collaborazione con Italpress)

