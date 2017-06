Dani Alves, addio Juventus ma Joana Sanz resta in bianconero

TORINO - Dani Alves-Juventus è davvero addio? Il brasiliano ha detto apertamente di voler lasciare Torino e l'ha fatto capire in mille modi anche attraverso i social. Ma la sua fidanzata, sul suo profilo Instagram, sembra fare dietrofront.

La bella Joana Sanz ha postato una foto da Milano con indosso dei pantaloni dai colori bianconeri. Quanto basta per scatenare le domande del web. Una semplice casualità o un messaggio per invitare il compagno a ripensarci? O magari un'anticipazione per i tifosi juventini, offesi dall'atteggiamento dell'ex Barcellona, dell'ennesima mossa a sorpresa di Dani Alves? I social s'interrogano. Lei intanto resta in Italia. E in bianconero.

