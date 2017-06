Calciomercato Roma, in Brasile: «Arão al posto di Paredes»

ROMA - In questi giorni la Roma sta facendo cassa: ha venduto Salah al Liverpool ed è in procinto di vendere Manolas e Paredes allo Zenit San Pietroburgo.

La Roma incassa 100 milioni, ora gli acquisti: ecco chi arriverà

Il ds Monchi, però, continua a lavorare per portare i rinforzi giusti per formare un team in grado di restare ai vertici della classifica di Serie A nella prossima stagione. Come riporta Fox Sports Radio Brasile, spunta un nuovo nome per il centrocampo giallorosso. Il sostituto di Paredes sarebbe Willian Arão, mediano classe 1992 del Flamengo. La trattativa non è stata ancora avviata ma l'interesse per il giocatore è ormai noto.

