La Juventus su Matuidi, pronti 15 milioni

ROMA - Un anno dopo, la Juve torna prepotentemente su Blaise Matuidi. I bianconeri, l'estate scorsa, furono vicinissimi ad assicurarsi il 30enne centrocampista francese ma alla fine il Paris Saint Germain preferì tenerlo. Ma la trattativa per il rinnovo di contratto di Matuidi, in scadenza nel 2018, è in stallo, anche perché il club è impegnato sul fronte Verratti, e il giocatore, come confermato dal padre nei giorni scorsi, si sta guardando attorno. Una situazione di cui i bianconeri vorrebbero approfittare, apprestandosi - riporta "L'Equipe" - a presentare un'offerta da 15 milioni di euro. Il Psg, intanto, prova a farsi sotto per Ousmane Dembelè, 20enne attaccante esterno francese in forza al Borussia Dortmund. L'ex Rennes non ha preso bene l'esonero di Tuchel e il Psg vorrebbe sfruttare il momento per avvantaggiarsi sul Barcellona, altro club sulle tracce di Dembelè, una volta scartata l'ipotesi Alexis Sanchez e preso atto delle difficoltà per arrivare a Mbappé. Il ds dei parigini, Antero Henrique, avrebbe già avviato i primi contatti.

FOTO, JUVENTUS, SI COMPRA! ECCO TUTTI I NOMI