Dall'Inghilterra: «Su Manolas piomba il Chelsea»

LONDRA - Il Chelsea si inserisce per Kostas Manolas e rilancia. Negli ultimi giorni lo Zenit San Pietroburgo ha lavorato ai fianchi della Roma per assicurarsi il 26enne centrale greco e la trattativa sarebbe in dirittura d'arrivo ma i Blues, che hanno la necessità di sostituire Terry, provano a far saltare il banco. Stando al sito "Tribal Football", nelle prossime ore è attesa una telefonata del Chelsea che metterà sul piatto 40 milioni di euro per Manolas, dieci un più di quanto propone lo Zenit che però offre al giocatore un ingaggio più alto. Il centrale greco, 45 presenze nell'ultima stagione fra campionato e coppe, ha con la Roma un contratto fino al 2019.

