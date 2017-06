Giaccherini, il procuratore: «Andrà via da Napoli»

NAPOLI - Furio Valcareggi, procuratore di Giaccherini, annuncia la fine dell'avventura tra il suo assistito e il Napoli. Per un eventuale approdo a Torino, sponda granata, l'agente ci va cauto: “Io e Marinelli col Toro non ci siamo comportati benissimo ed ho chiesto scusa a Cairo e Petrachi, ma non ho avuto risposta. Detto questo, loro non hanno nessun titolo per moralizzare il calcio. Se viene fuori il Napoli, tra Napoli e Torino un professionista sceglie gli azzurri.

Calciomercato: acquisti, cessioni e obiettivi delle venti squadre di A

PETRACHI NON RISPONDE - "So che interessa perché Giaccherini risolverebbe ogni problema, ma Petrachi non mi risponde al telefono. Mi scuso perché mi sono comportato male. E’ vero che Sinisa stima Giaccherini, ma non so nulla del Torino. Giuntoli si arrabbierà, ma è evidente che andremo via da Napoli ed è esaltante andare a parlare di Giaccherini al mondo, l’unica cosa è che lui guadagna molto quindi giocherà in una grande squadra ma per ora non c’è nulla di concreto".

Napoli, Ghoulam verso il rinnovo

FIORENTINA - "Con Corvino ho un ottimo feeling, ma chi non ha simpatia per Giaccherini. Credo che a metà agosto sarà il momento giusto per il mio assistito, non abbiamo fretta, vogliamo fare le cose con calma. Con la Juve facemmo un contratto che prevedeva una cifra altissima al raggiungimento di Giaccherini dell’80% di presenze e nonostante la forte concorrenza, riscosse il premio per cui non abbiamo paura di metterci in gioco. Al Napoli abbiamo regalato tempo e Sarri gioca sempre con gli stessi: vede Giaccherini al posto di Callejon e quando io lo vedo giocare lì, mi casca il televisore perché per me gioca meglio da mezzala. Stimo molto Sarri, l’ho visto crescere, ma purtroppo per noi ha le sue idee”.