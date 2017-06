Conte "revolution": il nuovo Chelsea in 6 affari di calciomercato

Dopo il titolo vinto, il tecnico italiano vuole costruire una squadra forte per l'esordio coi "Blues" in Champions. Ecco i movimenti principali studiati finora

ROMA - Sta nascendo il nuovo Chelsea di Antonio Conte . L'allenatore italiano vuole costruire una squadra fortissima per il suo secondo anno a Stamford Bridge, dopo la straordinaria vittoria del titolo al primo colpo nella scorsa Premier League e l'attesissima partecipaizone alla prossima Champions League con i Blues. Il "Conte secondo" sta nascendo attraverso un progetto che prevede grossi investimenti di mercato, a partire naturalmente dal nome che sta circolando di più in questi giorni, ossia quelo di Alex Sandro della Juventus. Ma non si tratta dell'unico obiettivo per il club di Abramovich, che lavora anche su alcuni "big" in uscita.

Vediamo tutti i movimenti di calciomercato del Chelsea di Conte.