Roma, incontro in corso con l'agente di Berardi

MILANO - La Roma va dritta su Domenico Berardi: è in corso in questi minuti un incontro tra il direttore sportivo Ramon Monchi e Simone Seghedoni, agente dell'attaccante.

RINFORZO IN ATTACCO - Il club capitolino ha quasi definito la cessione di Manolas e Paredes allo Zenit, ma non si ferma il mercato in entrata: oltre Karsdorp, il ds Monchi sta cercando di stringere per Domenico Berardi, rinforzo necessario per sostituire Mohamed Salah, ceduto al Liverpool. Una volta trovato l'accordo con l'entourage, la Roma poi dovrà trovare quello col Sassuolo, che ha già manifestato a più riprese la disponibilità a cedere il suo talento classe '94.





Davide Russo de Cerame