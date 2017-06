Kasdorp a Roma, visite mediche e firma DIRETTA

ROMA - Adesso ci siamo. Rick Karsdorp sarà un nuovo giocatore della Roma. Il terzino del Feyenoord è arrivato in Italia in mattinata per sottoporsi alle visite mediche. Restano soltanto da perfezionare gli ultimi dettagli dell'accordo: il club giallorosso offriva 15 milioni e quello olandese ne chiedeva circa 20, ma tra le parti filtra molto ottimismo. Calciomercato Roma, Karsdorp a Fiumicino: inizia l'avventura Si tratta del secondo colpo difensivo di Monchi dopo l’arrivo di Hector Moreno dal PSV. Segui la sua prima giornata romanista su questa pagina.

12.36 FOTO KASDORP E LA FIDANZATA A VILLA STUART

Le immagini del neo acquisto giallorosso accompagnato dalla sua fidanzata Astrid all'ingresso della clinica romana

11.53 VIDEO L'ARRIVO DI KARSDORP A FIUMICINO

Ecco il filmato dello sbarco a Roma dell'esterno olandese

11.58 KARSDORP ORA A VILLA STUART, COMINCIANO LE VISITE MEDICHE

L'olandese è pronto a cominciare le visite di rito prima della firma sul contratto con il club giallorosso. Insieme a lui anche il padre e la fidanzata Astrid Bell (qui le sue foto). Ai cronisti e ai fotografi presenti Karsdorp ha regalato solo un altro "Forza Roma". Il giocatore prima di entrare nella clinica romana si è intrattenuto per scattare un paio di selfie con i tifosi presenti.

11.40 FOTO KARSDORP A ROMA: LE PRIME IMMAGINI

Le prime foto del nuovo acquisto giallorosso a Fiumicino

11.00 FOTO LE REAZIONI SUI SOCIAL

Non mancano le prime reazioni dei tifosi della Roma al primo acquisto dell'era Monchi-Di Francesco

10.35 KARSDORP A TRIGORIA

L'esterno olandese ha fatto una veloce visita al centro sportivo della Roma prima di dirigersi a Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito prima della firma sul contratto Karsdorp a Roma, ecco le prime reazioni dei tifosi sui social

10.00 IL LOOK DI KARSDORP

Capelli biondi e maglietta rossa, l'esterno olandese ha già la Roma addosso

IL GIOCATORE E' ATTERRATO ALLE 9.10: «FORZA ROMA» - L'esterno olandese è appena arrivato all'aeroporto di Fiumicino alle ore 9.10 - aereo HV6035 proveniente da Rotterdam, atterrato in anticipo di qualche minuto - e svolgerà subito Prende forma la nuova Roma: chi viene, chi va, chi resta dopo le visite mediche di rito, come di consueto a Villa Stuart prima di apporre la firma in calce che lo legherà al club giallorosso per i prossimi anni. «Forza Roma, sono felice di essere qui», il suo buongiorno ai tifosi all'aeroporto.

