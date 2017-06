Il Barcellona si tiene Deulofeu: Valverde punta su di lui

L'attaccante ex Milan si giocherà il posto con Neymar, Messi e Suarez

ROMA - Il futuro di Deulofeu sarà al Barcellona. Il club blaugrana infatti ha deciso di esercitare il diritto di recompra sul giocatore dall'Everton e non ha alcuna intenzione di utilizzarlo come pedina di scambio sul mercato. Il neo tecnico blaugrana Valverde ha deciso di puntare sull'attaccante spagnolo che negli ultimi sei mesi ha giocato nel Milan (18 presenze tra campionato e Coppa Italia conditi da 4 gol e 4 assist). Deulofeu non verrà ceduto con buona pace dello stesso Milan e della Roma. Secondo Sport la recompra del Barça avverrà entro il 30 giugno, la cifra era già stabilita da tempo: 12 milioni di euro.

«DEULOFEU GIOCHERA' ANCORA NEL BARCELLONA»